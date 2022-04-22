كشفت اليوم السبت وسائل إعلام إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي يكون قد فصل في مستقبل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مع الفريق.

وأكد موقع " كالتشيو ميركاتو"، أن تصريح المدير الرياضي للفريق " اللومباردي"، باولو مالديني على هامش تكريم اللاعب بمناسبة وصوله لـ 100 مباراة مع الروسونيري دليل على رغبه الفريق في تجديد عقده، حين قال: " تهانينا على مشاركتك في 100 مباراة مع ميلان خلال ثلاث سنوات ونأمل أن تكرر هذا الأمر عدة مرات وتلحقه أيضا ببعض الألقاب".

للتذكير فإن عقد بن ناصر ينتهي في صيف 2024، وترغب إدارة النادي في الاحتفاظ به إلى غاية 2026.