أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن دائرة سيق، في معسكر، ثلاثة مروجين للمخدرات، تتراوح أعمارهم بين 27 و35 سنة كما تم حجز كمية من هذه السموم قدرت إجمالا بـ 500.9 غرام من الكيف المعالج.

والعملية جاءت على إثر نقطة مراقبة لعناصر الشرطة بالمدخل الغربي للمدينة، أين لفت انتباههم سيارة من نوع "هيونداي"i10 تحاول التوقف قبل نقطة المراقبة، عند محاولة التقرب منها، لاذ أحد المشتبه فيهم بالفرار، حيث وبعد توقيفه عثر بحوزته على الكمية السالفة الذكر من المخدرات على شكل صفائح.

وحول المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، وقد أنجز ضدهم إجراء قضائي قدموا بموجبه أمام العدالة للمحاكمة.