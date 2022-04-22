أوضحت اليوم السبت صحيفة " أبولا" الواسعة الانتشار في البرتغال، أن الخلاف بين الدولي الجزائري إسلام سليماني ومدربه في فريق لشبونة روبن أموريم لا يزال متواصلا.

نفس المصدر، كشف بأن حصة الاستئناف التي كانت أمس، عرفت حضور سليماني لكنه لم يتدرب مع زملاءه.

كما ختمت " أبولا"، بتأكيدها على أن هذا السيناريو سيتغيّر فقط في حال ما إذ قدم اعتذاره للمدرب والمجموعة.

نفس الصحيفة قامت اليوم بسبر آراء عبر موقعها الرسمي والذي جاء فيه: "هل يجب على سبورتينغ بيع سليماني في سوق الانتقالات الصيف المقبل؟"، وأشارت النتائج الأولية إلى: 66.3 % "نعم"، مقابل 33.7 % صوتوا بـ " لا.