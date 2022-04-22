أعلن نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي لكرة القدم، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأكد رئيس النادي رفضه للتضامن العالمي الكبير مع أوكرانيا وتجاهله لحصار الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين.

ورفع نادي فورست غرين روفرز علم فلسطين خلال مباراة رسمية أمام فريق أولدهام، الإثنين الماضي، والتي انتهت لمصلحته بهدفين دون رد.

وقال ديل فينس رئيس النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، في تغريدة على "تويتر" أرفق معها صورة للعلم الفلسطيني: "لقد رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين روفرز تضامنا مع الفلسطينيين".

ولفت فينس إلى الدعم العالمي في الحرب بأوكرانيا مقارنة بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني، وعقب: "تقع فلسطين تحت الحصار الصهيوني-جوا وبرا وبحرا-منذ عقود". وطالب فينس بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الصهيوني، وسط تزايد وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين.