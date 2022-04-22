يواجه سهرة اليوم السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فريق شباب بلوزداد مضيفه الوداد المغربي وذلك لحساب إياب الدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، المنافسة التي انهزم في مباراة ذهابها ممثل الكرة الجزائرية بهدف دون رّد على ملعب الخامس جويلية، ويريد أبنا ء" لعقيبة" التدارك وتكرار سيناريو وفاق سطيف الفائز على الترجي التونسي في عقر دياره وضمان مقعد في المربع الذهبي.

ونقل موقع كورة تصريحات مدرب الوداد وليد الركراكي الذي قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة الحاسمة: "نعلم أننا بصدد مواجهة فريق لم يعد لديه ما يخسره، وسيلعب مباراة العمر وسيتسبب في متاعب جمة لنا".

وأضاف: "سنواجه صعوبات فوق ما يتصور البعض، وليس كما يعتقد أننا سنحتفل مع الأنصار بعد مباراة سهلة". وأردف: "المنافس خسر ذهابا، لكن هدفا واحدا هنا، كفيل بخلط الأوراق كاملة، ويلزم استحضار سيناريو منتخب الجزائر الذي فاز في الكاميرون وخسر أمام جماهيره، ولم يتأهل للمونديال".

وواصل حديثه عن المباراة: "كرة القدم تحفل بالغدر، ولا أمان إلا مع صافرة الحكم النهائية". وختم: "دعم الجمهور حاسم لكنه لا يكفي، يلزم أن نسجل كي نصعب الأمور عليهم، وأملك تصورا بشأن الخطة التي سيلعبون بها".

أما مدرب "السياربي" كارلوس باكيتا، فقال عن الداربي المغاربي المرتقب في تصريحات لقناة فرانس 24: "الوداد له تجربة كبيرة، فالمدرب نجح في وضع طريقة لعب تتلاءم مع الفرديات المتاحة لديه، الوداد يلعب بطريقة دفاعية ويعتمد على المرتدات كما يحسن التعامل مع الكرات العالية لتوفر لاعبين يحسنون اللاعب بالرأس".

للتذكير فإن طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة مكوّن من أمين عمر، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمد معروف حكما رابعا، أما بالنسبة لحكم الفيديو فسيكون محمود البنا، ويعاونه يوسف البساطي.