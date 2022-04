Cette interdiction a coïncidé avec la célébration samedi par les églises chrétiennes orientales du "samedi de lumière", où les forces d’occupation ont érigé des barricades dans les environs de la vieille ville, et fermé Bab Jedid qui y mène, d’où les fidèles entrent et leur ont demandé d'emprunter les autres portes, comme Bab El Khalil et Al-Amud, sans donner de raisons à cette interdiction.