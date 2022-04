Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Mr Mohamed Tarek Belarbi a déclaré aujourd'hui samedi, que son bureau avait réussi à honorer la distribution d'un total de plus de 32.000 unités d'habitation à la date butoire du 19 mars écoulé, pour parachever par la suite, à la sortie du mois de mars, la livraison de plus de 45.000 logements.

Une opération dont la réussite à été réalisée grâce à une subvention budgétaire d'une valeur totale de 71 milliards DA, affrétée par les hautes autorités de l'état algérien, et destinée à couvrir les besoins du ministère de tutelle, afin de permettre la finalisation de ces logements, proposés ici sous différentes formules d'habitation.

Le ministre, et à l'occasion de sa supervision des travaux de l'assemblée générale principalement dédiée au compte rendu du bilan du premier trimestre 2022, a en outre révélé qu'un grand nombre de logements seront également distribués, d’ici le 5 juillet prochain, date du 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, tout en réitérant son invitation à l'ensemble des acteurs et administrateurs du secteur à redoubler d'efforts, afin de garantir le succès de l'opération ces opération.