تبرأت وزارة الشؤون الدينية من شريط فيديو انتشر في الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يزعم أنه إمام ويوجه "اتهامات مسيئة".

وأكد بيان لمديرية الشؤون الدينية في ولاية الجزائر أن "هذا الشخص (ب.ف) لا ينتسب للقطاع بأي صفة، فليس إماما ولا متطوعا وأن الكلام الذي وسم به بنات المسلمين مردود وتبرأ مساجد الجمهورية وأئمتها من مثل هذا الإفك".

وتابع نفس البيان "إننا إذ نؤكد مرة أخرى على وجوب التثبت في نقل الأخبار وتصديقها، نحذر من حملات زرع بذور الفرقة بين أبناء الوطن، وتشويه أخلاق الشعب الجزائري المسلم باستغلال الوسائط الاجتماعية".

وكان شريط فيديو لشخص، انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، دعا فيه الأولياء إلى ترك بناتهم يؤدون صلاة التراويح في البيت، مؤكدا –حسبه- أن بعض البنات يستغلون الفرصة للخروج من المسجد أثناء الصلاة والذهاب مع أشخاص مجهولين.