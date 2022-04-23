أكد وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، وفاة 8 معتمرين وإصابة 43 آخرين بجروح متفاوتة في حادث تصادم حافلة وشاحنة بطريق الهجرة السريع في المدينة المنورة.

وأشار فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة في بيان له، إلى أنه "تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم باص مع شاحنة على طريق الهجرة السريع عند الكيلو 140".

وأضاف: "توجهت على إثرها 26 فرقة إسعاف لإغاثة مصابي الحادث، حيث تأكدت وفاة 8 من ركاب الحافلة، بينما تفاوتت الحالات الصحية للمصابين، الذين بلغ عددهم 43 حالة، بين 3 إصابات خطرة، و10 متوسطة، و30 في حالة مستقرة".

وأضح البيان أنه تم "نقل المصابين لتلقى العلاج في المستشفيات"، فيما تستمر إجراءات الوقوف على أسباب الحادث.

ولم يكشف المصدر عن جنسية الضحايا فيما تناقلت وسائل إعلام تواجد عدد من المصريين ضمن القتلى والجرحى.