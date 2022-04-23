أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن زيادات جديدة في الأجور ومنحة البطالة يبدأ تطبيقها ابتداء من شهر جانفي من السنة المقبلة.

وقال الرئيس تبون، خلال مقتطفات من لقاء إعلامي، بثها التلفزيون العمومي:"أطمئن الطبقة الشغيلة أنه من الآن حتى نهاية السنة، وبعد جرد مداخيل الدولة، ستكون هناك زيادات تمس الأجور ومنحة البطالة يبدأ تطبيقها شهر جانفي المقبل".

من جهة أخرى، كشف رئيس الجمهورية عن قرب إجراء تعديل حكومي، وذلك وفق نتائج كل قطاع في تطبيق القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء.

وفيما يخص ندوة المواد الاستهلاكية، أكد الرئيس تبون أن المفتشية العامة برئاسة الجمهورية باشرت التحقيقات حول القضية، التي كان من الفروض عدم وجودها بسبب توفر الأموال -حسبه-.

وسيبث االلقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية سهرة اليوم، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف، عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان.