Le président de la fédération nationale des taxieurs a appelé les services de la tutelle à lancer un dialogue et s’entretenir avec les représentants des chauffeurs taxis, sur leurs conditions de travail et de leur avenir professionnel ainsi que sur leur souffrance qu’ils traversent au quotidien, suite aux répercussions de la pandémie de la Covid-19.

Mohamed Ben Zineb a révélé à El Khabar qu’un grand nombre de taxieurs sont déprimés et en colère, à cause des situations financières difficiles qu’ils traversent.

Plusieurs taxieurs, ajoute la même source, ont été forcés à changer de métier, dont certains se sont transformés en taxi-fraudeurs, afin de subvenir aux besoins de leurs familles.