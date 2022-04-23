كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت أن رياض محرز قائد المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي، محل اهتمام كبير من بعض الأندية الكبرى وهذا قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية في جوان المقبل.

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يريدان ضم محرز الذي ينتهي تعاقده مع السيتي في صيف 2023.

وأضاف المصدر أن إدارة "بي إس جي" تعتبر النجم الجزائري بديلا محتملا لأنخيل دي ماريا، الذي سيغادر النادي عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الجريدة إلى أنه في حال انضمام "محارب الصحراء" لصفوف العملاق الباريسي سيعود مجددا لأجواء الكرة الفرنسية، التي غادرها في صيف 2014 عندما انتقل من لوهافر إلى ليستر سيتي.

وينشط محرز (31 سنة) في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2018.