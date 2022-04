Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, lors d'une visite de travail et d’inspection qu'il a effectuée samedi au Secteur opérationnel Sud-est Djanet (4ème Région militaire), que l'Algérie "dispose de tous les facteurs du renouveau et du progrès", soulignant la nécessité de conjuguer les efforts afin d’atteindre le développement national global, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"La paix dans laquelle nous avons le privilège de vivre aujourd’hui n’a pas de prix. C’est une paix que nous nous devons tous de préserver et de renforcer, à la lumière du projet de consolidation des fondements de l’Etat national, dans une Algérie nouvelle, forte et prospère. Une Algérie qui dispose de tous les facteurs du renouveau et de la capacité d’aller de l’avant, avec un souffle nouveau et une volonté plus ferme", a-t-il souligné dans une allocution d’orientation prononcée devant les cadres de la 4e Région militaire, et suivie, via visioconférence, par l’ensemble des unités relevant de cette Région.

Il a fait remarquer que ces ambitions "nécessitent la fédération des efforts de les enfants de l'Algérie, dans tous les secteurs, notamment celui de l’économie, pilier du développement national global, qui propulsera notre pays aux rangs qu’elle mérite dans le concert des nations".