لم تكشف مقابلات الجولة 27 من الرابطة الثانية، التي أجريت زوال اليوم السبت، عن هوية الصاعدين إلى الرابطة المحترفة الأولى.

ويشتد الصراع في المجموعتين وسط-شرق ووسط-غرب بين أربعة فرق قبل 3 جولات فقط عن الختام.

في المجموعة الغربية، التحق شباب تيموشنت، الفائز على وداد بوفاريك (1-0)، مجددا بالمتصدر مولودية البيض (59 نقطة لكل منهما)، مستغلا انهزام هذا الأخير في تيارت أمام الشبيبة المحلية بنتيجة هدف مقابل صفر.

أما في المجموعة الشرقية، حافظ اتحاد خنشلة على الصدارة (60 نقطة) بعدما أطاح بنجم التلاغمة بنتيجة هدفين مقابل صفر، فيما يبقى شباب برج منايل، الذي عاد بفوز كبير من البرج لمواجهة الأهلي المحلي (5-0)، في المطاردة برصيد 58 نقطة.

النتائج والترتيب:

وسط-غرب:

شباب تيموشنت - وداد بوفاريك 1-0

نجم بن عكنون - اتحاد حجوط 2-0

شباب عين وسارة - جمعية وهران 1-0

شبيبة تيارت - مولودية البيض 1-0

مولودية سعيدة - جيل عين الدفلى 5-0

مستقبل وادي سلي - رائد القبة 3-1

اتحاد الحراش - غالي معسكر 1-0

صفاء الخميس - اتحاد بلعباس 1-0

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية البيض 59 27

--. شباب تيموشنت 59 27

3. رائد القبة 55 27

4. نجم بن عكنون 44 27

5. شبيبة تيارت 40 27

--. مستقبل واد سلي 40 27

--. اتحاد الحراش 40 27

8. مولودية سعيدة 39 27

9. غالي معسكر 35 27

10. جمعية وهران 34 27

11. صفاء الخميس 33 27

12. اتحاد حجوط 32 27

--. وداد بوفاريك 32 27

14. شباب عين وسارة 31 27

15. اتحاد بلعباس 23 27

16. جيل عين الدفلى 7 27.

وسط-شرق:

أ. برج بوعريريج - شباب برج منايل 0-5

اتحاد ورقلة - اتحاد الشاوية 2-0

اتحاد خنشلة - نجم التلاغمة 2-0

جمعية عين مليلة - شباب باتنة 2-1

اتحاد الأخضرية - مولودية بجاية 1-6

مولودية العلمة - حمراء عنابة 4-0

اتحاد عنابة - شبيبة سكيكدة 0-4

شبيبة بجاية - مولودية قسنطينة 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد خنشلة 60 27

2. شباب برج منايل 58 27

3. شباب باتنة 43 27

4. نجم التلاغمة 42 27

5. اتحاد عنابة 40 27

--. جمعية عين مليلة 40 27

7. اتحاد ورقلة 38 27

8. اتحاد الشاوية 37 27

--. شبيبة سكيكدة 37 27

10. حمراء عنابة 32 27

11. مولودية بجاية 32 27

--. مولودية العلمة 32 27

13. مولودية قسنطينة 31 27

14. شبيبة بجاية 29 27

15. أ. برج بوعريريج22 27

16.اتحاد الأخضرية 11 27.