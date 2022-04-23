ضيع نادي مولودية الجزائر فرصة التقدم أكثر في سلم ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد انهزامه في مدينة الأربعاء أمام الأمل المحلي بنتيجة هدف مقابل صفر.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، الذي يدخل في إطار الجولة الـ27، دغماني في الأنفاس الأخيرة من المقابلة.

في مقابلة أخرى أجريت، زوال اليوم، عاد مولودية وهران بنقطة ثمينة من ميدان هلال شلغوم العيد (0-0)، حيث يصارع الناديان من أجل ضمان البقاء.

النتائج:

السبت 23 أفريل :

أمل الأربعاء- مولودية الجزائر 1-0

هلال شلغوم العيد - مولودية وهران 0-0

شبيبة الساورة - وداد تلمسان 22:30 سا

شبيبة القبائل- أولمبي الشلف 22:30 سا

الجمعة 22 أفريل:

أولمبي المدية - سريع غليزان 2-0

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 1-4

اتحاد بسكرة - نجم مقرة 1-0

مباريات مؤجلة :

وفاق سطيف - نادي بارادو

اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 52 23

2. شبيبة القبائل 46 25

--. نادي بارادو 46 26

4. مولودية الجزائر 45 27

5. شبيبة الساورة 44 24

6. شباب قسنطينة 43 26

7. اتحاد الجزائر 39 26

8. أولمبي الشلف 38 26

9. وفاق سطيف 37 23

--. اتحاد بسكرة 37 26

11. نجم مقرة 34 27

12. مولودية وهران 32 26

13. أمل الأربعاء 31 26

14. أولمبي المدية 28 27

--. هلال شلغوم العيد 28 27

16. نصر حسين داي 21 27

17. سريع غليزان 16 27

18. وداد تلمسان 13 25.