استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، السبت، بمقر الوزارة نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية المسيلة.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه اللقاءات " التي يخصصها الوزير للنواب تندرج في إطار حرصه المتواصل على الإصغاء للانشغالات التي ينقلها ممثلو الشعب في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وأضاف ذات المصدر، بأنّ النواب قد "طرحوا عددا من انشغالات المواطنين التي تدخل ضمن صلاحيات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وعليه "التزم الوزير بالنظر فيها والتكفل بالمشروعة منها في أقرب الآجال الممكنة، في حين أنه قام بمعالجة البعض منها خلال اللقاء".