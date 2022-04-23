أشرف السيد وزير النقل، منجي عبد الله، السبت، على تنصيب عبد الرزاق بحبو رئيساً لديوان وزارة النقل.

وحسب بيان للوزارة، "تمت مراسيم التنصيب بحضور إطارات الإدارة المركزية، حيث هنئ الوزير بهذه المناسبة عبد الرزاق بحبو رئيس الديوان الجديد، متمنيا له السداد والتوفيق في أداء مهامه خدمة للقطاع والوطن".

وأضاف نفس المصدر، بأن الوزير اغتنم "الفرصة للتذكير بالبرنامج المسطر نحو عصرنة وترقية قطاع النقل الذي يعتبر عصب التنمية وقطاع خدماتي بإمتياز، وجب تطويره بما يتماشى والمتطلبات والتحديات الراهنة".

وفي الأخير دعا الوزير كافة الإطارات إلى تكاتف الجهود، والعمل بالتنسيق قصد تحقيق الأهداف المحددة.