La commission de discipline de la fédération internationale de football ( FIFA) a sanctionné, aujourd'hui, l'Algérie d'une peine de 3 mille francs suisses, suite au match de la sélection algérienne de football face à son homologue camerounaise, le 29 mars dernier.

Une source bien informée de la FAF a indiqué que la sanction a été légère, vu le rapport accablant de l'arbitre Gassama et du commissaire du match.

Il est à noter qu'on s'attendait à une sanction plus lourde, notamment, la privation de l'équipe nationale de football de son public, en plus d'une sanction financière.

Il est à noter, également, que la réception de l'Ouganda prévue au stade d’Oran, dépend de l'accord de la CAF, sinon, elle aura lieu au stade olympique du 5 juillet.

