وضعت سيدة توأمين بمستشفى تنس بالشلف، وحسب مصدر طبي فان الام أنجبت ولدان وبنتان ليلة الجمعة الى السبت بعد خضوعها لعملية قيصرية. ويتواجد المواليد الأربعة تحت العناية الطبية وهم في صحة جيدة كما تخضع الام للملاحظة مع تحسن وضعها الصحي.

وحسب مصادرنا فإن عائلة التوأمين تقيم ببلدية سيدي عكاشة التي تبعد بنحو 45 كلم شمال الشلف، وكانت الام الحامل محل متابعة من طرف الأطباء بالمستشفى الذي مكثت فيه نحو شهر قبل أن يقرر الطاقم الطبي إجراء عملية قيصرية ليرى الاطفال النور في هذا العالم ويتم حماية حياة الأم من أيّ مضاعفات.

وقد أثارت هذه الحادثة اهتمام الرأي العام المحلي لكونها تحدث لأول مرّة بالمنطقة منذ سنوات.

ودعا بعض المواطنين الى تقديم المساعدة لعائلة التوأمين لتخفيف تكاليف تربيتهم والعناية بهم خاصة وأن العائلة مدخولها محدود حسب معارفها.