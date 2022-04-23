نظّمت وزارة الصناعة الصيدلانية اجتماع عمل وتنسيق مع ممثلي سبعين مختبرا صيدلانيًا عموميا وخاصًا، يشارك في الدورة الأولى من معرض الصناعة الصيدلانية الجزائرية الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 19 ماي 2022 في داكار بالسنغال.

وحسب بيان للوزارة، فقد أتاح هذا الاجتماع تسليط الضوء على جميع التدابير التي اتّخذتها الجزائر لدعم وتشجيع المتعاملين الصيدلانيين في إجراءات التصدير، لا سيما نحو الأسواق الأفريقية، على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن إعادة فتح الخط الجوي الجزائر العاصمة-داكار، وإطلاق الخط البحري بين البلدين، وإنشاء إطار تنظيمي يُشجع على التصدير (وضعية مؤسسات التصدير، قرار التسجيل الخاص بالتصدير ...).

وأضاف نفس المصدر، بأن هذا المعرض، الأول من نوعه، سيسمح للمتعاملين الصيدلانيين الجزائريين بعرض مجموع منتجاتهم وتقنياتهم لنظرائهم السنغاليين، وأيضًا لمراكز الاقتناء المحلّية ودون الإقليمية (موريتانيا، مالي، وبوركينا فاسو والبلدان الأعضاء في الرابطة الإفريقية لمراكز اقتناء الأدوية الأساسية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال هذه المناسبة، توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود بين مختلف الأطراف الحاضرة.