كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه بالصحافة الجزائر مساء السبت، عن تعديل وزاري قادم، سيمس وزراء، على أن يكون التعديل حسب معيارين أساسيين، أولاهما الفشل في تأدية المهام وتطبيق قرارات مجلس الوزراء، وكذا "التلوث بممارسات العهد القديم".

وأشار الرئيس تبون إلى أنّ البعض يمارس الشعبوية ولكن لا يفيد في المهام الرسمية.

وفي الجانب الاقتصادي، قال الرئيس تبون إن البيروقراطية كانت تكبل الاقتصاد والمبادرة الاقتصادية، وأنه منذ السنة الجارية تتم محاربتها، لكي يتم تحرير 800 مؤسسة لتصبح منتجة، ويتم خلق 52 ألف منصب شغل.

وفي نفس الشق، طمأن الرئيس، بشأن مخزون الجزائر من الحبوب، حيث قال إنه يكفي لـ8 أشهر، كما أن الجزائر مقبلة على موسم الحصاد.

وأفاد أن الاستيراد يعرف أزمة كبيرة، وهذا، يضيف، بسبب "ما يحدث في العالم"، غير أن مؤسسة الدولة تستورد حتى تصل المادة إلى المواطن بسعر مقبول.

ولاحداث التوازن، قال الرئيس إنه "تم رفع أسعار شراء الحبوب والبقوليات لكي يعود الفلاحون لزراعتها"، كما أن الجزائر تملك إمكانية "لرفع الإنتاج الفلاحي وأنها وصلت إلى 40 بالمائة من تنفيذ مخطط التطوير الفلاحي".