كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري بممثلي الصحافة الجزائر مساء السبت، بأن البيروقراطية كانت تكبل الاقتصاد والمبادرة الاقتصادية، وأنه منذ السنة الجارية تتم محاربتها، لكي يتم تحرير 800 مؤسسة لتصبح منتجة، ويتم خلق 52 ألف منصب شغل.

كما طمأن الرئيس، بشأن مخزون الجزائر من الحبوب، حيث قال إنه يكفي لـ8 أشهر، كما أن الجزائر مقبلة على موسم الحصاد.

وأفاد أن الاستيراد يعرف أزمة كبيرة، وهذا، يضيف، بسبب "ما يحدث في العالم"، غير أن مؤسسة الدولة تستورد حتى تصل المادة إلى المواطن بسعر مقبول.

ولاحداث التوازن، قال الرئيس إنه "تم رفع أسعار شراء الحبوب والبقوليات لكي يعود الفلاحون لزراعتها"، كما أن الجزائر تملك إمكانية "لرفع الإنتاج الفلاحي وأنها وصلت إلى 40 بالمائة من تنفيذ مخطط التطوير الفلاحي".

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان الدولة مستعدة لدعم الراغبين في إنشاء مصانع لصناعة الزيوت والسكر بسبة كبيرة من الدعم.

كما كشف عن تمكين المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال تصنيع السكر والزيت، من الاستفادة من قروض بنسبة 90 بالمائة، على أن يساهم هو بـ10 بالمائة من المبلغ الإجمالي، إضافة إلى تمكينه من تصدير المادة لاحقا.

وبخصوص "أزمة مادة السميد"، أوضح الرئيس بأنه توجد "160 مطحنة تبيع الحبوب المدعمة من دون طحنها للموالين والمربين، ما يعتبر مخالفة لا يمكن السكوت عليها.

وعاد الرئيس تبون، إلى القرار القاضي بدعم الطبقات الهشة والمتوسط، لكي "لا يتم دعم الأسعار لمن لا يستحق"، مؤكدا بأن "مراجعة هيكلية سيتم إجراؤها في الميزانية".