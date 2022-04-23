قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع الصحافة مساء السبت، في الشأن الدولي، إن دعم الجزائر لفلسطين وللصحراء الغربية لن يتوقف.

وحسب الرئيس فإن القضيتان متعلقتان بتصفية الاستعمار.

أما بخصوص ليبيا، فإن موقف الجزائر واضح، وهو "دعم الشرعية ممثلة في حكومة الدبيبة".

وبخصوص ما قامت به اسبانيا تجاه القضية الصحراوية، فأكد الرئيس تبون أنه "غير مقبول لا أخلاقيا ولا تاريخيا"، مخاطبا إياها بضرورة "عدم نسيان مسؤوليتها التاريخية عن معاناة الشعب الصحراوي، داعيا رئيس الحكومة الاسبانية إلى تحمل مسؤوليته.

وبالرغم من هذا، فنفى الرئيس تخلي الجزائر عن التزاماتها تجاه الشعب الاسباني بخصوص تمويلها بالغاز، مؤكدا أن "هناك فرق بين الشعوب وممارسات الأنظمة".

أما عن إيطاليا، فأكد الرئيس تبون، بأنها "وقفت في صف الجزائر خلال سنوات الإرهاب، في وقت قاطعت فيه طل شركات الطيران العالمية الجزائر عدا إيطاليا".