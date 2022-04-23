أكدت أجهزة الطوارئ في نيجيريا، اليوم الأحد، مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في مصفاة للنفط تعد مخالفة للقانون في جنوب نيجيريا.

وكانت قد أعلنت السلطات النيجيرية أمس السبت، مصرع ما لا يقل عن 100 شخص جراء انفجار في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في ولاية ريفرز جنوب البلاد. يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، لقي 25 شخصا مصرعهم بانفجار في مصفاة نفط غير قانونية بالولاية نفسها.

وأدت البطالة والفقر في دلتا النيجر جنوب نيجيريا إلى جعل تكرير النفط الخام بشكل غير قانوني عملا مربحا، رغم مخاطره القاتلة. وتتم سرقة النفط الخام من شبكة خطوط أنابيب مملوكة لشركات نفط كبرى، ثم يتم تكريره ووضعه في خزانات مؤقتة.