عبر ماركوس باكيتا، مدرب شباب بلوزداد، عن حسرته الشديدة، عقب فشل فريقه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله أمام الوداد المغربي (0-0)، في إياب ربع نهائي المنافسة.

وقال باكيتا خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: "للأسف كنا الأقرب للتأهل، بعد أن سيطرنا على المباراة، وأربكنا الوداد في ملعبه، لكن سوء الطالع وقلة التركيز حرمانا من الوصول إلى المرمى".

وأردف في تصريحات للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على الفايسبوك: " اللقاء كان صعبا، للفريقين من البداية إلى غاية النهاية، الفريق المنافس إفتقد للروح الرياضية خاصة في الدقائق الأخيرة وقام بأشياء تخرج عن الروح الرياضية وعن كرة القدم بالرغم من أنه لم يكن بحاجة إلى ذلك".

و ختم المدرب البرازيلي حديثه: " ما حدث لا يشرف لا كرة القدم الإفريقية، النادي ولا المغرب".

أما مساعده فقال :" تلقيت لكمة من طرف مدرب حراس الفريق الخصم، طيلة المواجهة وهو يصرخ ويأتي إلى دكة البدلاء، حاولنا تهدئته لكن ما حدث مؤسف، فازوا علينا في الجزائر وكل شيء كان عادي، هنا قاموا بالإعتداء علينا".