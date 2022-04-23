كشف مسؤول أمني تونسي لوكالة رويترز، إن 12 مهاجرا أفريقيا على الأقل لقوا حتفهم وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس ليلة أمس أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام الماضي كانوا يحاولون الوصول لأوروبا في مراكب، حيث وصل ما لا يقل عن 15 ألفا إلى ساحل إيطاليا في عام 2021.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 2021 بالمقارنة مع أكثر من 95 ألفا في عام 2020.