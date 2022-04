Les services de prévision en météorologie prévoient encore du vent et de la houle sur les wilayas du centre et de l'est du pays.

Une activité atmosphériques qui persistera jusqu'au premières heures de demain, causant la formation de hautes vagues sur les côtes de Bouharoun, Alger, Dellys, Azefoun, Bejaia, Jijel, Skikda, Anaba et El Kala.