نشر اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حوار مطولا للمدرب جمال بلماضي الذي تحدث عن الإقصاء من التأهل إلى مونديال قطر 2022 وكذا مستقبله مع " الخضر".

وقال بلماضي :" فعلا تاريخ الـ 29 مارس سيبقى راسخا في الأذهان بالنسبة للجميع، لاعبين ، طاقم فني وجمهور وكل الجزائريين وكل من يتابع كرة القدم عامة والمنتخب الوطني نظرا لأهميمة تلك المواجهة المصيرية والحاسمة في التأهل إلى كأس العالم".

وأضاف:" سيناريو درامتيكي ،مررنا من خلاله بكل الأحاسيس وعندما أقول درامتيكي ليس فقط خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء وإنما المباراة بأكملها ، أتحدث عن ساعتين، ليس من السهل أن ".يزول ذلك بسهولة

* الإنسان يستطيع النسيان، لكن ما حدث سيبقى راسخا وسنحمله دائما معانا، لكن على العموم الأمور تتحسن مع مرور الأيام.

* بدون خلق سوسبانس ومحاولة لربح الوقت ، لماذا ؟ ولحساب من؟ لا أعلم ؟ سمعت أنو وجب الرّد ، الاستثمار مع المنتخب الجزائري، هو أني كنت قريبا من المنتخب قبل أن أكون مدربا ، أحسست أنا ذلك مسؤولية كبيرة ومغامرة ". * لم أكن مدربا أبحث عن عمل، أقولها ببساطة ولست مدربا عاطلا يبحث عن وظيفة ، يجب الحديث بالحقائق.

* بلماضي بعلن مواصلته لمهامه على رأس المنتخب الوطني.

* مع كل ما حدث، أقل احترام للمنتخب ولبلدي هو أن تكون متأكد مع المسؤولية التي على عاتقي أن نقلع وننهض من جديد بأهداف وطموحات أخرى".

* شخصيا، تأثرت كثيرا بما حدث، كانت لدي فكرة في ذهني هو أني في حال الفشل سأغادر.

* لدي عقد إلى غاية ديسمبر 2022، حيث لا وجد أي شروط لوضع أهداف معينة حسبما يقوله بعض الناكرين والجاحدين الذين يتكلمون من أجل الكلام فقط، لكن الأمر يتعدى فكرة العقد.

* منحت لرئيس الفاف والمسؤولين خيار إنهاء العقد، وبدون أي ضجة مع تحمل كامل مسؤولياتي.

المسؤولون رفضوا مقترحي، والأمر لم يتعلق بالإستقالة. *

الجمهور والشعب طالبنا بالبقاء، بالرغم من الهزيمة، ولم أتي لأمر أكثر من هذا. *

يشهد الله أننا عملنا بجد من أجل النجاح في مهمتنا حتى ونحن بعيدون عن الجزائر. *

.من المستحيل إدارة ظهرنا للجمهور وعليه، وعلينا مواصلة المهمة ، وسنقوم بها بقلبنا وبرغبتنا، لأن هذا الشعب يستحق الأفضل وان شاء الله يكون هذا القرار في مصلحة البلاد*

* لن ننسى أبدا تلك الهزيمة والحسرة والحزن، لكن لدينا الرغبة القوية في تحقيق ما يريده الشعب.

*سنضخ دماء جديدة، ونخلق ديناميكة أخرى، هذا لا يعني أننا نرمي كل شيء في سلة المهملات.

* في كل مرة كنت أقول أن هناك أمرين يتطلبان الإصلاح في أقرب وقت، التحكيم والمنشآت القاعدية.

* يجب أن تتضمن الإستراتجية الجديدة ، التواصل بين المسؤولين, تبادل الآراء، وكل فرد عليه تحمل مسؤولياته، طيلة 3 سنوات وأنا أتحدث عن خطورة التحكيم بأدلة وبراهين وهذا ليس من عاداتي لا كلاعب ولا كمدرب.

*مستوى التحكيم في إفريقيا، بعيد جدا عن المستوى العالي.

*بخصوص مجموعة الجزائر في تصفيات كان 2023، دائما أقول أنه لم يعد هناك منتخب كبير وصغير في إفريقيا.

*الكل يعلم صعوبات المباريات الإفريقية، مستوى اللاعبين الأفارقة كذلك هذا أمر إيجابي، هناك منتخبات تعمل على التكوين.

*لدينا مباراة ضد أوغندا في وهران وتنزانيا خارج الديار، دخلنا مباشرة في صلب الموضوع ، في العمل من خلال دراسة المنتخبات، تواريخ الفيفا في هذه الفترة تكون معقدة خاصة وأن اللاعبين يكونون مع نهاية الموسم، سيكونون متعبين ويرغبون في الإسترجاع.

* هناك لاعبون إلتحقوا بالمنتخب تطوروا وأثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تقديم الإضافة في وقت لم نمنح فيه الهدايا ، مثلا حدثوني عن توبة التي قدم مردودا جيدا.

*أولئك الذين يريدون أن يلعب هذا و ذاك أو من يعتبرون أنفسهم محترفين من مدربي البلاطوهات الذين لم يشرفوا حتى على الفئات الشبانية ولو أعطيت لهم الفرصة فنرى مستواهم الكارثي، وليس لديهم أي علاقة بالتدريب.

* بخصوص أحمد توبة تحدث إليه قبل موعد مباراة الكاميرون بيومين وقلت له دورك سيأتي في وقت مبكر جدا، هذا اللاعب يهمني جدا، إنه مدافع صريح ، خلال فترة المعسكر الإعدادي الأخير شاهدت أحمد توبة بوجه آخر، لقد تطور كثيرا لاعب حاسم، وقلت له حضر نفسك لهذه المباراة، إن لم تكن هذه فالمعسكر القادم ستكون معنيا بذلك، هذا الحديث الذي دار بيني وينه ، توبة فقط مثال لعدة لاعبين في المنتخب.