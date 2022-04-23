لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 192 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة للحماية المدنية.

كما تدخلت عناصر الحماية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 14 شخصا مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة المختلفة مسخنات المياه والمدفآت داخل منازلهم بكل من ولاية سطيف (10 أشخاص) ولاية البيض (04 أشخاص)، تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

وقامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة بإخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية جيجل عنابة وعين قزام حيث مكنت تدخلات الحماية المدنية من السيطرة على هذه الحرائق و منع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.

وكانت مصالح الحماية بولاية المسيلة تدخلت من أجل انتشال شخص يبلغ من العمر 70سنة توفي غرقا ببركة مائية المتواجدة بالمكان المسمى بوخميسة بلدية و دائرة المسيلة.