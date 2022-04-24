تمكنت مصالح أمن وهران من توقيف شخص يمتهن النصب والاحتيال على فئة كبار السن.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن عناصر الأمن الحضري التابع لدائرة السانية، تمكنت من توقيف شخص يمتهن النصب والاحتيال راح ضحيته العديد من الاشخاص (خاصة فئة كبار السن)، عن طريق استبدال البطاقات المغناطيسية الخاصة بالحسابات البريدية.

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن توقيف شخص يبلغ 53سنة، محل بحث في أكثر من 05 قضايا مماثلة عبر مختلف مناطق الولاية، كما تم ضبط 3 بطاقات مغناطيسية خاصة بالضحايا ومبلغ مالي معتبر قام باستخراجها عن طريق بطاقات الضحايا . وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه وسيحال بموجبه الى أمام العدالة .