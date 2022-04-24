حجز عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، 408 أقراص مهلوسة، كما تم توقيف مروجين للمؤثرات العقلية وسط الشباب.

وذكر بيان مصالح الأمن بأن العملية تمت باستغلال معلومات عن نشاط شابين في ترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة تيارت، تم توقيفهما وإخضاعهما للتلمس الجسدي وضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 97 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة ومبلغ مالي قدره 6 آلاف دينار، كما ضبط عناصر الأمن بمسكنهما 311 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة، بما مجموعه 408 أقراص مهلوسة، وقدّم الموقوفان البالغان من العمر 31 و34 سنة، بعد إتمام التحقيق، أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت وأودعا الحبس، بتهمة حيازة الأقراص المهلوسة لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.