استرجع أفراد فرقة الدرك الوطني برأس عميروش 32 رأسا من الغنم، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

والعملية تمت بعد تقدم الضحية للتبليغ عن تعرضه لاعتداء متبوع بسرقة 32 رأسا من الغنم، من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين، أحدهم ملثم بأرض فلاحية كائنة بدوار أهل أمحمد ببلدية رأس عين عميروش، حيث قاموا بتكبيل رجليه بواسطة حبل من القماش، ثم اقتادوا المواشي باتجاه وجهة مجهولة.

وعلى الفور تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان من أجل القيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة، وبعد تمشيط المكان، تم العثور على 30 رأسا من الغنم وتوقيف مشتبه فيهما، ومواصلة للتحري والاستعلام، تم توقيف مشتبه فيه الثالث واسترجاع رأسين بدوار القواسم في إقليم بلدية العلايمية.

حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق بفتح تحقيق في القضية.