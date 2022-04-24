تدخلت، صباح اليوم، الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان، في حدود الساعة العاشرة و55 دقيقة عقب وقوع حادث مرور، بالطريق الوطني رقم 4 بجانب جسر برمادية ببلدية غليزان، إثر اصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين من نوع "تويوتا هيليكس" من الخلف ودهسها أشخاصا كانوا على حافة الطريق، بعد انحرافها وانقلابها.

والحادث خلّف ضحية متوفية بعين المكان من جنس أنثى تبلغ من العمر 28 سنة وإصابة خمسة أشخاص، اثنان منهم كانا على متن الشاحنة، وهما السائق البالغ من العمر 51 سنة، أصيب بجروح بسيطة ومرافقه البالغ من العمر 43 سنة الذي أصيب بحالة صدمة. أما الضحية الثالثة فهو شيخ، كان على حافة الطريق بموقف الحافلات، يبلغ من العمر 79 سنة، أصيب بجروح بليغة في الرأس، فيما أصيبت ضحيتان من جنس أنثى كانتا بحافة الطريق بحالة صدمة. تم إسعاف الضحايا وتحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.