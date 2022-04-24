تمكنت مصالح شرطة الحدود عبر كامل المراكز الحدودية على المستوى الوطني، من حجز أزيد من500 ألف أورو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن الخطوة جاءت في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، حيث تم توقيف 32 شخصا مشتبه فيه، من بينهم 03 أجانب، تورطوا في 28 قضية لتهريب العملة الصعبة.

كما حجزت مصالح شرطة الحدود خلال هذه الفترة 506 آلاف و 180 أورو، 33 ألف و650 دولار أمريكي، 07 آلاف و380 دولار كندي و06 آلاف و800 جنيه إسترليني.