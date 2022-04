La fédération algérienne de football amateur (FAF), a publiée aujourd'hui une partie de l'entrevue réalisée avec Djamel Belmadi, dans laquelle il évoque nottament la décevante élimination des "verts" du mondial du Qatar 2022, ainsi que ses perspectives de collaboration prochaine avec l'équipe nationale algérienne.

Le sélectionneur national a en effet déclaré à ce sujet :

"Le scénario dramatique par lequel nous sommes passés lors de la dernière série des éliminatoires de la coupe du monde, et nottament la défaite du 29 mars écoulé, a énormément affecté les joueurs, le staff, et l'ensemble du publique algérien.

Aussi, mon respect et ma dévotion aux couleurs nationales ne me permettent pas d'abandoner ma mission à la tête de la sélection nationale, qui m'impose d'ambitionner un retour des verts à leur meilleure forme, raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas rompre mon contrat, qui s'étalera comme convenu au départ avec la fédération jusqu'à décembre 2022, tout en attribuant au président et aux dirigeants de la (FAF) le choix de mettre fin aux prérogatives du contrat à leur guise, dans le cas où pour une raison ou une autre, j'aurais failli selon leurs estimations à atteindre les ojectifs de la mission qui m'est attribuée à la tête de la sélection".