حجزت لجنة الصحة النظافة وحماية البيئة لبلدية وهران، صباح اليوم 3 أطنان من اللحوم مجهولة المصدر في السوق الشعبي لحي الضاية، البحيرة الصغيرة.

والعملية تمت بالتنسيق مع المندوبيتين البلديتين الخالدية وإبن سيناء وبحضور الطبيبة البيطرية لدائرة وهران ومنظمة حماية المستهلك شملت مراقبة بعض الجزارين بالسوق الشعبي بحي الضاية.

حيث تم حجز أكثر من 3065 كيلوغرام من مختلف اللحوم والأحشاء مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك البشري. تم توجيه أكثر من طنين اثنين من اللحوم المحجوزة لحديقة الحيوانات و إتلاف الباقي منها مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوني ضد المخالفين.

يذكر أنه سبق لنفس اللجنة أن حجزت الأسبوع الماضي ثلاثة أطنان أخرى من اللحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء في سوق سيدي عقبة بحي المدينة الجديدة.