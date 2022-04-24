أوقفت قوات الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة حمام دباغ غربي ڨالمة، شابا في الـ23 من العمر، بحي بن يحي صالح الواقع بالمدخل الشرقي لمدينة حمام دباغ، بعدما ضبطته متلبسا بحيازة 14 قرصا من دواء ذي تأثير عقلي، حسبما أورده بيان لخلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة.

وقد أُطيح بالمشتبه فيه، مثلما قالت مصادرنا، بعد الاستغلال الجيد لمعلومات، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى الحي السكني المذكور المحاذي لمقر الفرقة المتنقلة. وقد كون ملف قضائي ضد الشاب الموقوف عن فعل" بيع مواد صيدلانية بدون رخصة"، وقُدّم أمام الجهات القضائية بمحكمة ڨالمة، التي أصدرت في حق المشتبه فيه حكما بعام حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية.

وفي عملية منفصلة، أوقفت قوات الشرطة القضائية لفرقة قمع الغجرام بحي الحفصي بمدينة ڨالمة، شاب ثان يبلغ 31سنة، بعدما عثرت بحوزته على ما لا يقل عن 34 كبسولة ذي تأثير عقلي ومبلغ مالي من عائدات الترويج لهذه السموم.

وحسب خلية الاتصال لأمن ولاية قالمة، فقد توبع المشتبه به عن جرم"الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة وتوزيع مواد صيدلانية عن طريق مؤسسة غير معتمدة من المصالح المعنية".وتم تقديمه أمام الجهات القضائية بڨالمة التي أدانته بعام حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية.