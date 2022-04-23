وافقت اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وافقت على "التعليق الاستثنائي" لإجراء مسحة تشخيص الكوفيد سواء بواسطة RT -PCR أو TDR (التشخيص السريع)، للأندية الناشطة في بطولات المحترفين والهواة.

وفي بيان للفاف، أوضحت، أنه "تعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأندية الناشطة في بطولات المحترفين والهواة أن اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وافقت على "التعليق الاستثنائي" لإجراء مسحة تشخيص الكوفيد سواء بواسطة RT -PCR أو TDR (التشخيص السريع)."

وأضاف المصدر أن "القرار الذي تم الإخطار به بعد طلب مقدم من الفاف للإعفاء من التشخيص كلية لا يستبعد استئناف الاختبارات في حالة حدوث تطورات في الوضع الوبائي".