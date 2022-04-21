أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير النقل بالشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف.

وفي بيان إجتاع مجلس الوزراء، أن تعليمة الرئيس جاءت لفائدة الجالية الوطنية، ويحفّز وينشط توجه المواطنين نحو شركات النقل الوطنية، مع مراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وطريقة تسييرها، بما يتماشى والمقاييس العالمية.

وإيلاء أهمية بالغة للوضعية المهنية والاجتماعية للطيّارين والتقنيين الجزائريين، العاملين في مجال الطيران، يأمر الرئيس.

كما أمر تبون بالعمل لإيجاد الحل الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين.