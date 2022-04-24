أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، بإجراء تحقيقات "معمقة" حول استهلاك المياه في كل المجالات.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أن الرئيس تبون، وبعد الاستماع لعرض حول قطاع الموارد المائية والأمن المائي، "أمر وزير القطاع بمباشرة تحقيقات معمقة في طبيعة استهلاك المياه في كل المجالات، لإعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك،تفرق بين الاستهلاك الفردي العائلي، واستهلاك المياه لأغراض تجارية".

كما وجه الرئيس تبون تعليمات تقضي بـ"تكثيف المراقبة ومتابعة المتورطين في سرقة المياه بتسليط أشد العقوبات عليهم، كون الماء مادة حيوية تدعمها الدولة"، يضيف البيان.