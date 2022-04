Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd’hui un conseil des ministres dans lequel il a examiné, suivi et ratifié plusieurs projets de loi concernant plusieurs secteurs, dont celui de l’énergie, de l’industrie, de la communication, des transports, des ressources en eau ainsi que de la sécurité hydrique.

Après l’ouverture du conseil des ministres et l’audition du premier ministre, sur le bilan du gouvernement durant les deux dernières semaines, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné de promulguer deux lois relatives à la presse écrite et électronique et à l’audiovisuel, de définir le journaliste professionnel dans toutes les spécialités de la presse et professions y afférentes, d’ouvrir le champ audiovisuel aux professionnels et instaurer une rupture avec les normes de l’ancienne scène médiatique.

Le président Tebboune a aussi ordonné d’adhérer la main-d’œuvre locale qualifiée dans l’ensemble des projets afin d’absorber le chômage.

Pour ce qui est du secteur des transports, le président de la République a ordonné la révision des prix des billets de transports aérien et maritime avant le début de la saison estivale au profit de la diaspora algérienne. Il a, notamment, ordonné de résoudre au plus vite, les problèmes des pèlerins algériens qui effectuent leur Omra. Il a aussi ordonné de revoir le système structurel de la compagnie algérienne de navigation aérienne Air Algérie.