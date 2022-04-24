أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الصحة بالتكفل المجاني بـ 373 طفلا مريضا بالاستقلاب الخلوي ونقص المناعة بين المواليد الجدد عبر 18 ولاية.

وقد تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون، تقديم عرض حول انتشار مرض الاستقلاب الخلوي ونقص المناعة بين المواليد الجدد.

وعقب العرض، أمر الرئيس تبون وزير الصحة ب"التكفل المجاني من قبل الدولة بـ 373 طفلا مريضا بالاستقلاب الخلوي ونقص المناعة عبر 18 ولاية" وذلك بـ"توفير المكملات الغذائية والأدوية والترخيص للصيدلية المركزية باستيراد الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بنظامهم العلاجي وتوزيعها".

كما أمر رئيس الجمهورية أيضا بالتكفل بالأمراض النادرة وذلك على "عاتق الدولة" مشددا على أهمية التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في الأمراض النادرة، وذلك من أجل "إبقاء حالات المرض النادرة تحت مجهر الدولة لكشفها مبكرا ومتابعتها ودراستها بهدف محاصرتها والتقليل من انتشارها".