فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، بعد خوض تحد تاريخي أمام المرشحة اليمينية مارين لوبان خلال جولة الإعادة، بحسب نتائج أولية.

ومن المتوقع أن يحصل ماكرون على 58.2٪ من الأصوات مقابل 41.8٪ لوبان، وفقًا لتحليل بيانات التصويت من قبل منظمي استطلاعات الرأي أجري لصالح تلفزيون فرنسا وراديو فرنسا.

وسيصبح ماكرون رابع رئيس فرنسي يُعاد انتخابه منذ اعتماد الدستور الحالي في عام 1959، وسيكون أول من يفوز بإعادة انتخابه منذ 20 عامًا.

ومن جانبها، قالت مارين لوبان إنها حققت "انتصارا" في الانتخابات بعد ما حصدته من أصوات، وأشارت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال شهرين، وحثت أنصارها على الاستمرار في دعم حزبها، وقالت: "لن أتخلى عن الفرنسيين"