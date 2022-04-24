بعد حصوله عل المركز الثالث في الدور الأول، قال زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون إن الفرنسيين اختاروا وضع مستقبلهم بين يدي إيمانويل ماكرون معتبرا ذلك بمثابة خبر جيد لوحدة البلاد. لكنه وصف ماكرون بأنه أسوأ رئيس يتم انتخابه خلال الجمهورية الفرنسية الخامسة.

ودعا ميلنشون إلى هزم ماكرون خلال الانتخابات التشريعية في جوان المقبل.

بدورها اعلنت لوبان انطلاق معركة الانتخابات التشريعية معتبرة أن النتيجة التاريخية التي حققتها في الرئاسيات تضع حملتها في موقع جيد لتحقيق نتائج جدية في الاستحقاق التشريعي.

و قالت لوبان أن النتيجة التي حققتها تمثل انتصارا في حد ذاتها مؤكدة أن الملايين من الفرنسيين عبروا عن رغبة في التغيير كما توجهت بالشكر لكل من صوت لها في المقاطعات والأرياف وأقاليم ما وراء البحار

و من جانبه قال إيريك زمور بعد إعلان نتائج الانتخابات الفرنسية " لقد ساندت لوبان لكن للأسف خسر من يحبون فرنسا....سنواصل النضال ضد ماكرون وكل من يريد تدمير بلدنا''