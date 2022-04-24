أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد في بيان لها، عن افتتاح الدورة الثانية للترشح من أجل الحصول على التأهيل الجامعي، وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 15 ماي المقبل.

و أوضح البيان أن الأساتذة المحاضرين (قسم ب) والأساتذة الباحثين (قسم ب) المستوفون للشروط القانونية والراغبون في الترشح للحصول على التأهيل الجامعي، يمكنهم تقديم ملفات ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية progres خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 مايو 2022، وذلك باستعمال حساباتهم الالكترونية المهنية عبر الرابط https://progres.mesrs.dz/webgrh.

كما دعت الوزارة في بيانها المهتمين بالدورة، وقبل ايداع ملفات ترشحهم، الى الاطلاع على دليل اجراءات الترشح وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والاطلاع أيضا على فيديو توضيحي لخطوات إيداع ملف الترشح عبر الأرضية الرقمية.