تخفض الأدوية المخصصة للأطفال درجة حرارة الطفل في غضون ساعة، وتكون كمية الجرعة مكتوبة على الدواء، ويجب دائماً سؤال الصيدلاني وطبيب الأطفال عن أنواع الأدوية المناسبة لعمر الطفل. فلا تناسب كل الأدوية بعض الأعمار، خصوصاً الأطفال الرضع.



أما إذا كانت الحرارة مرتفعة جداً وتتخطى الـ39 مئوية، فلا بد من مساعدة الدواء والتدخل شخصياً عبر التدابير التالية:



وضع كمادات باردة على الجبين مع الاحتفاظ بغرفة الطفل في درجة حرارة معتدلة. (ولكن لا تستخدم ماء بارداً)

وضع كمادات على الرقبة.

وضع كمادات تحت الإبطين لتسريع خفض الحرارة.

إلباس الطفل طبقة واحدة من الملابس الخفيفة ووضع بطانية خفيفة.

تبريد الجسم فورياً عبر حمام إسفنجي فاتر (يجب أن لا يرتجف الطفل من البرد، لأن ذلك سيؤدي لارتفاع الحرارة).

احرص على شرب الطفل كثيراً من الماء والسوائل.



متى أتصل بالطوارئ أو أتجه للطبيب؟



عادة، لا تحتاج إلى اصطحاب طفلك المريض إلى الطبيب. لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون الحمى علامة تحذير خطيرة، حسب موقع Healthy Children.



اتصل بالطبيب إذا كان الطفل:



لديه درجة حرارة أعلى من 40 مئوية.

عمره أقل من 3 أشهر ودرجة حرارته 38 مئوية أو أعلى.

يعاني من حمى منذ أكثر من 72 ساعة (أو أكثر من 24 ساعة إذا كان طفلك أقل من عامين).

يعاني من حمى مع أعراض أخرى مثل تيبس الرقبة أو التهاب الحلق الشديد أو ألم الأذن أو الطفح الجلدي أو الصداع الشديد.

لديه نوبة صرع.

يبدو مريضاً جداً أو مستاءً أو لا يستجيب.