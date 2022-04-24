توفي شاب وأصيب أحد عشر شخص في حادث مرور وقع يوم أمس الأحد بالطريق الوطني رقم 01 على بعد حوالي 14 كلم من عين ڤزام في اتجاه تمنراست.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية عين ڤزام في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الرئيسية تدخلت أمس الأحد لأجل حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 01 حوالي 14 كلم من عين ڤزام اتجاه تمنراست، ناجم عن انحراف وانقلاب سيارة نفعية.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 30 سنة في عين المكان من جنسية جزائرية وإصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين 18و 35 سنة، اثنان منهم من جنسية جزائرية وتسعة من جنسية نيجرية، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى عين ڤزام، فيما تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.