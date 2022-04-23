شرع وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الإثنين، رفقة وفد وزاري هام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريريج.

وأوضح بيان للوزارة أنه، "عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرامية إلى تمكين المواطنين من الحصول على أفضل الخدمات الصحية من خلال إنشاء مراكز ووحدات للاستعجالات الطبية الجراحية لجميع التخصصات وكذا إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة عبر كامل التراب الوطني، شرع وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد اليوم في زيارة ميدانية، إلى ولاية برج بوعريريج حيث يتفقد ويدشن عدة منشآت صحية".