تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة، ليلة أمس الأحد من إخماد حريق شبّ في بناية ببرج الكيفان.

وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الإثنين، إن وحداتها في ولاية الجزائر تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة التاسعة و21 دقيقة، على إثر حريق شب في الطابق الأرضي لبناية جاهزة تتكون من ثلاثة طوابق، ثم انتقل الحريق إلى الطابقين العلويين، بالحي الديبلوماسي الواقع في بلدية برج الكيفان.

وأضاف ذات المصدر، أن الحريق أخمد على الساعة العاشرة و25 دقيقة، دون تسجيل خسائر بشرية.