ينافس الفيلمان الروائيان الطويلان "حلم" (أرغو) للمخرج عمر بلقاسمي و "الإبحار في الجبال" للمخرج كريم عينوز في الدورة الرابعة لمهرجان قابس سينما فن الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 12 ماي المقبل بتونس.

وسيدخل "حلم" (2021) غمار المنافسة على جائزة مسابقة الفيلم الروائي الطويل إلى جانب 9 أعمال أخرى من عدة بلدان عربية كمصر وتونس.

ويروي الفيلم على مدار 97 دقيقة، قصة شاب في العشرينات يدعى "كوكو" يعيش في قرية جبلية بمنطقة القبائل ويواجه رفضا من مجتمعه لاختلاف شخصيته ومظهره وسلوكه فيحاول هذا الأخير كبت حريته في أن يكون كما يريد وجعله "كبار" القرية (تاجماعث) ورجال دينها (على رأسهم إمام القرية) ووصولا إلى والده تحت الوصاية.

ويعيش "كوكو" (كسيلة مصطفى) في عالم بوهيمي خاص به تميزه الحرية والموسيقى والأحلام والآمال والأحاسيس المرهفة ومساعدة النساء ما يجعله محل رفض من رجال القرية الذين يصفونه بالجنون غير أنه يلقى السند من أخيه "محمود" (محمد لفقير)، أستاذ الثانوية الذي يعشق الشعر والفلسفة ويكره الظلم والتقاليد البالية.

وكان هذا العمل، وهو من إنتاج مشترك بين المركز الجزائري لتطوير السينما ومؤسسة خاصة، قد توج مؤخرا بجائزة "الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي" في الدورة الـ 32 لأيام قرطاج السينمائية.

وسينافس من جهته الفيلم الروائي الطويل الموسوم" بحار الجبال" (2021) للمخرج الجزائري - البرازيلي كريم عينوز، وهو إنتاج جزائري فرنسي على جوائز المنافسة ويتناول ذكريات والدته البرازيلية ووالده الجزائري ورحلته لبلده الأصلي الجزائر لاكتشاف جذوره وكانت بمثابة يوميات سينمائية تتناول مواضيع الأسرة والحب والثورة.

كما يشارك ضمن مسابقة فئة الأفلام الروائية القصيرة للمهرجان فيلم "طول الليل" للمخرج الجزائري فيصل حموم، وذلك إلى جانب 10 أفلام ضمنها "الهواء والعوامل" (مصر)، "موت من الجيل السابق" (تونس)،"كل نجومك على صباحي" (لبنان) و"نور شمس" (المملكة العربية السعودية).

ويتضمن مهرجان قابس سينما فن وهو مهرجان سنوي يجمع بين السينما وفن الفيديو والواقع الافتراضي، عرض مجموعة من الأعمال السينمائية العالمية والعديد من الأفلام الموجهة للأطفال وحول البيئة، إضافة إلى لقاءات مع سينمائيين وورشات متخصصة في السينما.